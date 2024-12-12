День Сухопутных войск ВСУ — бойцы показали щемящее видео с фронта

Украинский военный. Фото: Александр Бондарь, 21-я отдельная механизированная бригада

Воины Сухопутных войск каждый день и каждую ночь защищают украинскую землю от российских захватчиков. Это невероятно тяжелая, изнурительная и опасная работа сотен тысяч украинских воинов.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ в четверг, 12 декабря, в день своего профессионального праздника.

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Военные отмечают, что Сухопутные войска — это невероятно тяжелая, изнурительная и опасная работа сотен тысяч украинских воинов.

"И в то же время это — работа мечты. Нашей совместной мечты об освобождении каждого клочка украинской земли и каждого попавшего в оккупацию украинца. Нашей мечты о Победе", — говорится в сообщении.

Ранее Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Сухопутных войск, отметив их немаловажную роль в обеспечении обороны страны.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинским воинам в День Сухопутных войск. Он выразил благодарность пехотинцам, артиллеристам, танкистам, армейским авиаторам и всем представителям Сухопутных войск, отметив их важную роль в защите государства.