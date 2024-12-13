Украинские военные разгромили позиции российских оккупантов — видео

Уничтожение позиции российских оккупантов. Фото: скриншот

Украинские военные ежедневно наносят мощные удары по российским оккупантам. Они показали разгром вражеских позиций на фронте.

Видео опубликовала 71-я отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины в Telegram в пятницу, 13 декабря.

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Разгром позиций оккупантов

Пехота российских захватчиков пытается прятаться и убегать от дронов. Пилоты 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины не оставляют противнику шансов.

Напомним, 12 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление. Он отметил, что этот участок фронта является одним из самых напряженных.

Также 10 декабря захватчики понесли значительные потери в Харьковской области. Украинские воины ликвидировали 22 оккупанта.