Уничтожение российского бронеавтомобиля и танка — бойцы показали видео

Пограничники показали видео уничтожения боевой техники россиян
Украинские военные продолжают уничтожать врага. На Сумском направлении защитники разбили российскую боевую технику.
Видео опубликовали на Telegram-странице 15 мобильного пограничного отряда "Сталевий Кордон" во вторник, 10 декабря.
Украинские бойцы уничтожили технику РФ на Сумском направлении
Только за двое суток работы FPV дронами пограничники уничтожили два бронированных автомобиля, танк и вражеский блиндаж. В 15 мобильном пограничном отряде отметили, что продолжают уничтожать вражескую боевую технику и уже ищут следующие цели.
Напомним, сейчас сложная ситуация сохраняется в Торецке. Трудно точно определить, какие именно части города контролируются украинскими войсками, а какие — русской армией. Бои идут за каждый дом.
Украинские морпехи эффективно используют дроны для уничтожения российских военных. В Курском направлении украинские защитники эффективно отработали по позициям россиян.
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