Уничтожение российского бронеавтомобиля и танка — бойцы показали видео

Уничтожение российского танка. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать врага. На Сумском направлении защитники разбили российскую боевую технику.

Видео опубликовали на Telegram-странице 15 мобильного пограничного отряда "Сталевий Кордон" во вторник, 10 декабря.

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Только за двое суток работы FPV дронами пограничники уничтожили два бронированных автомобиля, танк и вражеский блиндаж. В 15 мобильном пограничном отряде отметили, что продолжают уничтожать вражескую боевую технику и уже ищут следующие цели.

Напомним, сейчас сложная ситуация сохраняется в Торецке. Трудно точно определить, какие именно части города контролируются украинскими войсками, а какие — русской армией. Бои идут за каждый дом.

Украинские морпехи эффективно используют дроны для уничтожения российских военных. В Курском направлении украинские защитники эффективно отработали по позициям россиян.