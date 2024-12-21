Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow "Дедовские" танки армии РФ — сколько оккупанты теряют техники arrow

"Дедовские" танки армии РФ — сколько оккупанты теряют техники

21 декабря 2024 04:12
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Армия РФ постоянно теряет современные танки, поэтому на фронте все больше старых танков советских времен
Танки и танкисты армии РФ. Фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Появление на поле боя устаревших советских танков, использующихся российскими оккупантами — это логический результат. Просто технологично и благодаря удачным действиям ВСУ Россия исчерпывает запасы танков, утверждает OSINT-аналитик Ричард Верекер.

Его статистические подсчеты приводит УНИАН.

Читайте также:

Сколько и каких танков в армии РФ

По данным Верекера, армия оккупантов сейчас сталкивается с большими проблемами, если речь идет о восстановлении своих танков. Потери на фронте старых советских моделей Т-62 увеличились до рекордных 24,8%. В то же время, доля современных танков, таких как Т-80 и Т-72Б, постоянно сокращается.

потеря танков армии РФ по типам
Утрата танков армией РФ по типам за три последних месяца. Фото: Ричард Верекер

Верекер пишет, что современные танки почти исчерпаны, и оккупантам, вероятно, придется и дальше полагаться на устаревшие модели Т-62 и Т-54/55, восстановление которых становится все сложнее из-за их плохого состояния.

Напомним, 71-я отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины показала на видео, как уничтожила вражеские позиции на фронте.

А бойцы 15-й мобильного пограничного отряда уничтожили российскую технику в Сумской области.

российские войска танки война в Украине танкист ситуация на фронте потери оккупантов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Где-то снег, а где-то до +15 °С — прогноз синоптиков на сегодня

04:59 ООН подтвердила рост жертв в Украине — есть главная причина

04:12 "Дедовские" танки армии РФ — сколько оккупанты теряют техники

03:33 Астрономы нашли в космосе "Новогоднюю елку" — как она выглядит

03:26 "Азову" нужны люди с аналитическим мышлением — вакансия в полку

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

02:57 Суд не мешает — руководитель Госпродпотребслужбы снова на работе

02:30 Как аннулировать бронь работника — юрист назвала причины и нюансы

02:15 В Киевской области ударные БпЛА уничтожили склад "Сільпо"

02:04 Безуглая довольна — оценила дипломатические назначения Зеленского

01:33 Истории несломленных — как проходит реабилитация героев ВСУ в США

05:05 Где-то снег, а где-то до +15 °С — прогноз синоптиков на сегодня

04:59 ООН подтвердила рост жертв в Украине — есть главная причина

04:12 "Дедовские" танки армии РФ — сколько оккупанты теряют техники

03:33 Астрономы нашли в космосе "Новогоднюю елку" — как она выглядит

03:26 "Азову" нужны люди с аналитическим мышлением — вакансия в полку

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

02:57 Суд не мешает — руководитель Госпродпотребслужбы снова на работе

02:30 Как аннулировать бронь работника — юрист назвала причины и нюансы

02:15 В Киевской области ударные БпЛА уничтожили склад "Сільпо"

02:04 Безуглая довольна — оценила дипломатические назначения Зеленского

01:33 Истории несломленных — как проходит реабилитация героев ВСУ в США

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь