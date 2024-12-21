Армия РФ постоянно теряет современные танки, поэтому на фронте все больше старых танков советских времен

"Дедовские" танки армии РФ — сколько оккупанты теряют техники
Появление на поле боя устаревших советских танков, использующихся российскими оккупантами — это логический результат. Просто технологично и благодаря удачным действиям ВСУ Россия исчерпывает запасы танков, утверждает OSINT-аналитик Ричард Верекер.
Его статистические подсчеты приводит УНИАН.
Сколько и каких танков в армии РФ
По данным Верекера, армия оккупантов сейчас сталкивается с большими проблемами, если речь идет о восстановлении своих танков. Потери на фронте старых советских моделей Т-62 увеличились до рекордных 24,8%. В то же время, доля современных танков, таких как Т-80 и Т-72Б, постоянно сокращается.
Верекер пишет, что современные танки почти исчерпаны, и оккупантам, вероятно, придется и дальше полагаться на устаревшие модели Т-62 и Т-54/55, восстановление которых становится все сложнее из-за их плохого состояния.
Напомним, 71-я отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины показала на видео, как уничтожила вражеские позиции на фронте.
А бойцы 15-й мобильного пограничного отряда уничтожили российскую технику в Сумской области.
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