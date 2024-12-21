Армия РФ постоянно теряет современные танки, поэтому на фронте все больше старых танков советских времен

Танки и танкисты армии РФ. Фото: росСМИ

Появление на поле боя устаревших советских танков, использующихся российскими оккупантами — это логический результат. Просто технологично и благодаря удачным действиям ВСУ Россия исчерпывает запасы танков, утверждает OSINT-аналитик Ричард Верекер.

Его статистические подсчеты приводит УНИАН.

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По данным Верекера, армия оккупантов сейчас сталкивается с большими проблемами, если речь идет о восстановлении своих танков. Потери на фронте старых советских моделей Т-62 увеличились до рекордных 24,8%. В то же время, доля современных танков, таких как Т-80 и Т-72Б, постоянно сокращается.

Утрата танков армией РФ по типам за три последних месяца. Фото: Ричард Верекер

Верекер пишет, что современные танки почти исчерпаны, и оккупантам, вероятно, придется и дальше полагаться на устаревшие модели Т-62 и Т-54/55, восстановление которых становится все сложнее из-за их плохого состояния.

Напомним, 71-я отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины показала на видео, как уничтожила вражеские позиции на фронте.

А бойцы 15-й мобильного пограничного отряда уничтожили российскую технику в Сумской области.