Українська армія не перейшла на сучасні формати — Жорін назвав причини

Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Колишній командир полку "Азов" та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що українська армія не перейшла на сучасні формати. Він пояснив свої слова.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у п'ятницю, 20 грудня.

Читайте також:

Що заявив Жорін

За словами військового, останні скандали, які пов'язані з окремими підрозділами, показують, що Україна досі не позбулася спадку від радянської армії. Старі традиції СРСР та Росії досі живуть в армії.

"Тобто суть не в конкретних злочинах, зловживаннях та порушеннях. Справа в тому, що є підрозділи, побудовані за іншими принципами. Там немає сильної сержантської гілки, довіри до своїх командирів, а кадрові рішення ухвалюються не дотримуючись правил справедливості та авторитета, заслуженого на полі бою", — зазначив Жорін.

Він каже, що для цього необхідно усвідомлення вищих ланок командування філософії нового війська.

"Наприклад, що сержант — це не просто людина зі званням, через яку передається інформація. Це людина, яка стоїть поруч з командиром та допомагає йому — керуючись своїм власним прикладом та досвідом", — пояснив екскомандир "Азова".

За його словами, систему потрібно змінювати, брати приклад з успішних бригад та масштабувати досвід.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, у 211-й понтонно-мостовій бригаді виник скандал через вимагання коштів та побиття військових.

Згодом Жорін заявив, що проблеми у 211-й бригаді є наслідком відсутності сучасних реформ в українській армії.