Украинская армия не перешла на современные форматы — Жорин назвал причины

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Бывший командир полка "Азов" и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что украинская армия не перешла на современные форматы. Он объяснил свои слова.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в пятницу, 20 декабря.

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Что заявил Жорин

По словам военного, последние скандалы, связанные с отдельными подразделениями, показывают, что Украина до сих пор не избавилась от наследия советской армии. Старые традиции СССР и России до сих пор живут в армии.

"То есть суть не в конкретных преступлениях, злоупотреблениях и нарушениях. Дело в том, что есть подразделения, построенные по другим принципам. Там нет сильной сержантской ветви, доверия к своим командирам, а кадровые решения принимаются не соблюдая правила справедливости и авторитета, заслуженного на поле боя", — отметил Жорин.

Он говорит, что для этого необходимо осознание высших звеньев командования философии нового войска.

"Например, что сержант — это не просто человек со званием, через которого передается информация. Это человек, который стоит рядом с командиром и помогает ему — руководствуясь своим собственным примером и опытом", — объяснил экс-командир "Азова".

По его словам, систему нужно менять, брать пример с успешных бригад и масштабировать опыт.

Пост Жорина. Фото: скриншот

Напомним, в 211-й понтонно-мостовой бригаде возник скандал из-за вымогательства средств и избиения военных.

Впоследствии Жорин заявил, что проблемы в 211-й бригаде являются следствием отсутствия современных реформ в украинской армии.