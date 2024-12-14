Максим Жорін пояснив чому бої у Покровську несуть загрозу Європі

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: соцмережі Максима Жоріна

Екскомандир полку "Азов", а нині заступник 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на статистику втрат Росії під час наступу на Покровськ. Він заявив, що країнам Європи варто замислитися про власну безпеку з огляду на те, як Росія не шкодує ніяких ресурсів для досягнення власної мети.

Про це Максим Жорін написав у Telegram.

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Статистика втрат російських військ у Покровську

Статистика втрат армії РФ у боях в Покровську. Фото: графіка Володимира Даценко

Максим Жорін оприлюднив статистику про втрати російських військ у Покровську. Він зауважив, що країнам Європи варто задуматися про захист власних територій.

"Якщо Росія може витратити більше ресурсів на один Покровськ, ніж більшість країн можуть зібрати для захисту всіх своїх територій, може, цим країнам вже час про щось задуматись?" — написав Жорін.

Він додав, що Європа мусить серйозно переглянути оборонні бюджети та нарощувати спільний військовий потенціал. Найкращим рішенням наразі, як вважає Жорін, є всебічна підтримка України.

"Війна в Україні — лише початок масштабних випробувань для всієї західної цивілізації. Найкращим же варіантом на сьогодні для наших партнерів є адекватна підтримка України, яка дозволить знищити величезні військові ресурси РФ. Всі затримки та "роздуми" при постачанні зброї дозволяють п***м просуватись далі та отримувати досвід для майбутніх воєн", — написав Максим Жорін.

Нагадаємо, Росія посилає сотні військових у "м'ясні" смертельні штурми. Попри величезні втрати, це надає змогу їм проводити до 30 атак на добу проти ЗСУ.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок та озвучив середньодобові втрати армії РФ.

Тим часом російські війська вже просунулися на кілька кілометрів і хочуть повністю прорвати оборону.