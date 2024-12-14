Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Жорін пояснив, як бої у Покровську загрожують безпеці Європи arrow

Жорін пояснив, як бої у Покровську загрожують безпеці Європи

14 грудня 2024 14:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
Максим Жорін пояснив чому бої у Покровську несуть загрозу Європі
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: соцмережі Максима Жоріна
Анастасія Постоєнко - Редактор

Екскомандир полку "Азов", а нині заступник 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на статистику втрат Росії під час наступу на Покровськ. Він заявив, що країнам Європи варто замислитися про власну безпеку з огляду на те, як Росія не шкодує ніяких ресурсів для досягнення власної мети.

Про це Максим Жорін написав у Telegram.

Читайте також:

Статистика втрат російських військ у Покровську

Покровськ втрати РФ
Статистика втрат армії РФ у боях в Покровську. Фото: графіка Володимира Даценко

Максим Жорін оприлюднив статистику про втрати російських військ у Покровську. Він зауважив, що країнам Європи варто задуматися про захист власних територій. 

"Якщо Росія може витратити більше ресурсів на один Покровськ, ніж більшість країн можуть зібрати для захисту всіх своїх територій, може, цим країнам вже час про щось задуматись?" — написав Жорін. 

Він додав, що Європа мусить серйозно переглянути оборонні бюджети та нарощувати спільний військовий потенціал. Найкращим рішенням наразі, як вважає Жорін, є всебічна підтримка України. 

"Війна в Україні — лише початок масштабних випробувань для всієї західної цивілізації. Найкращим же варіантом на сьогодні для наших партнерів є адекватна підтримка України, яка дозволить знищити величезні військові ресурси РФ. Всі затримки та "роздуми" при постачанні зброї дозволяють п***м просуватись далі та отримувати досвід для майбутніх воєн", — написав Максим Жорін. 

Нагадаємо, Росія посилає сотні військових у "м'ясні" смертельні штурми. Попри величезні втрати, це надає змогу їм проводити до 30 атак на добу проти ЗСУ.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок та озвучив середньодобові втрати армії РФ.

Тим часом російські війська вже просунулися на кілька кілометрів і хочуть повністю прорвати оборону.

російські війська окупанти полк "Азов" війна в Україні Максим Жорін Покровськ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:11 В Іспанії трагічно загинув засновник відомого бренду одягу

20:00 Що військовозобов'язані мають встигнути до 5 лютого

19:56 З 1 січня у Польщі зміняться правила працевлаштування іноземців

19:45 Відключення світла в Одесі — які графіки на завтра

19:28 Бронювання від мобілізації — які працівники можуть отримати

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

19:23 В Австрії рекордна кількість компаній збанкрутіла у 2024 році

19:08 Завтра відключення в Україні діятимуть весь день — графіки

18:40 Синоптики спрогнозували погоду на Київщині завтра

18:22 На Одещині чоловік зґвалтував неповнолітню дівчинку

18:19 Садовий обговорив із маршалком Сенату Польщі наслідки обстрілів

20:11 В Іспанії трагічно загинув засновник відомого бренду одягу

20:00 Що військовозобов'язані мають встигнути до 5 лютого

19:56 З 1 січня у Польщі зміняться правила працевлаштування іноземців

19:45 Відключення світла в Одесі — які графіки на завтра

19:28 Бронювання від мобілізації — які працівники можуть отримати

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

19:23 В Австрії рекордна кількість компаній збанкрутіла у 2024 році

19:08 Завтра відключення в Україні діятимуть весь день — графіки

18:40 Синоптики спрогнозували погоду на Київщині завтра

18:22 На Одещині чоловік зґвалтував неповнолітню дівчинку

18:19 Садовий обговорив із маршалком Сенату Польщі наслідки обстрілів

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

13 грудня 2024

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК