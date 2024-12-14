Максим Жорин объяснил почему бои в Покровске несут угрозу Европе

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: соцсети Максима Жорина

Экс-командир полка "Азов", а ныне заместитель 3-й ОШБр Максим Жорин отреагировал на статистику потерь России во время наступления на Покровск. Он заявил, что странам Европы следует задуматься о собственной безопасности, учитывая, как Россия не жалеет никаких ресурсов для достижения собственной цели.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram.

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Статистика утрат армии РФ в боях в Покровске. Фото: графика Владимира Даценко

Максим Жорин обнародовал статистику о потерях российских войск в Покровске. Он отметил, что странам Европы следует задуматься о защите собственных территорий.

"Если Россия может потратить больше ресурсов на один Покровск, чем большинство стран могут собрать для защиты всех своих территорий — может этим странам уже пора о чем-то задуматься?" — написал Жорин.

Он добавил, что Европа должна серьезно пересмотреть оборонные бюджеты и наращивать общий военный потенциал. Лучшим решением, как считает Жорин, сейчас всесторонняя поддержка Украины.

"Война в Украине — только начало масштабных испытаний для всей западной цивилизации. Лучшим же вариантом на сегодняшний день для наших партнеров является адекватная поддержка Украины, которая позволит уничтожить огромные военные ресурсы РФ. Все задержки и "размышления" при поставке оружия позволяют п***м продвигаться дальше и получать опыт для будущих войн", — написал Максим Жорин.

Напомним, Россия посылает сотни военных в "мясные" смертельные штурмы. Несмотря на огромные потери, это позволяет им проводить до 30 атак в сутки против ВСУ.

Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление и озвучил среднесуточные потери армии РФ.

Между тем, российские войска уже продвинулись на несколько километров и хотят полностью прорвать оборону.