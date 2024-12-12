Російські війська активізували наступ на південь від Покровська

Танки росіян. Фото: росЗМІ

Російські війська посилюють тиск на південь від Покровська, намагаючись досягти тактичних успіхів та забезпечити вигідні позиції для подальшого наступу. Вони регулярно перекидають все більше і більше військ, тим самим послаблюючи свій потенціал на майбутні бої.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Ситуація на Покровському напрямку

За даними геолокаційних кадрів, оприлюднених 10 грудня, окупанти просунулися в західній частині Нового Труда та вздовж шосе E50, скоротивши дистанцію до Покровська до шести кілометрів.

ЗСУ ведуть важкі бої, щоб стримати ворога, проте ситуація ускладнюється. Полковник Назар Волошин, речник Угруповання військ "Хортиця", зазначив, що російські підрозділи атакували укріплення ЗСУ на південь від Новотроїцького та на підступах до Шевченка. Унаслідок обстрілів українські військові втратили дві позиції, але продовжують працювати над їх відновленням.

Командир одного з українських батальйонів охарактеризував ситуацію як "критичну", наголошуючи на значній перевазі ворога в артилерії та чисельності особового складу.

Щомісячне підкріплення у 200 осіб для кожного російського батальйонного формування дозволяє противнику здійснювати до 30 атак на добу.

Росії буде важче проводити наступальні операції в майбутньому

Водночас ціна таких наступальних операцій для російських військ залишається високою. Лише за останні два тижні окупанти втратили майже 3000 військових на Покровському напрямку. Експерти ISW зазначають, що хоча російські сили можуть продовжувати наступ, значні втрати особового складу та техніки обмежують їхню здатність до масштабніших операцій у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно експерти ISW заявили, що Росія не припинить наступ на Донецьк навіть попри великі втрати — що на це вказує.

Також у соцмережах показали фото та відео зруйнованого Покровська.