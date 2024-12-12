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Россия "забрасывает мясом" ВСУ на Покровском направлении — детали

12 декабря 2024 08:16
Анастасия Постоенко - Редактор
Российские войска активизировали наступление к югу от Покровска
Танки россиян. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска усиливают давление к югу от Покровска, пытаясь добиться тактических успехов и обеспечить выгодные позиции для дальнейшего наступления. Они регулярно опрокидывают все больше и больше войск, тем самым ослабляя свой потенциал на будущие бои.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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Ситуация на Покровском направлении

По данным геолокационных кадров, обнародованных 10 декабря, оккупанты продвинулись в западной части Нового Труда и вдоль шоссе E50, сократив дистанцию до Покровска до шести километров.

ВСУ ведут тяжелые бои, чтобы сдержать врага, однако ситуация усложняется. Полковник Назар Волошин, спикер группировки войск "Хортица", отметил, что российские подразделения атаковали укрепление ВСУ к югу от Новотроицкого и на подступах к Шевченко. В результате обстрелов украинские военные потеряли две позиции, но продолжают работать над их восстановлением.

Командир одного из украинских батальонов охарактеризовал ситуацию как "критическую", отмечая значительное преимущество врага в артиллерии и численности личного состава.

Ежемесячное подкрепление в 200 человек для каждого российского батальонного формирования позволяет противнику совершать до 30 атак в сутки.

России будет труднее проводить наступательные операции в будущем

В то же время, цена таких наступательных операций для российских войск остается высокой. Только за последние две недели оккупанты потеряли почти 3000 военных в Покровском направлении. Эксперты ISW отмечают, что, хотя российские силы могут продолжать наступление, значительные потери личного состава и техники ограничивают их способность к более масштабным операциям в будущем.

Напомним, недавно эксперты ISW заявили, что Россия не прекратит наступление на Донецк даже несмотря на большие потери, что на это указывает.

Также в соцсетях показали фото и видео разрушенного Покровска.

ВСУ Донецкая область оккупанты потери оккупантов Покровск

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