В ISW спрогнозували, чи продовжить РФ наступ на Покровськ

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські війська зазнають значних людських та матеріальних втрат під час спроб захопити місто Покровськ Донецької області. Однак Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби окупувати населений пункт.

Про це пише ISW.

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Бої за Покровськ

На думку аналітиків, найімовірніше Кремль не відмовиться від спроб захопити Покровськ, оскільки він є частиною плану із захоплення контролю над всією Донецькою областю. Російські війська зазнають там рекордних втрат, але все ж можуть продовжувати активні бойові дії навіть після цієї зими.

За даними британської розвідки, у листопаді 2024 року Росія щодня втрачала близько 1523 солдат, що за місяць перевищило 45 тисяч осіб. Водночас наступальні операції створюють значний тиск на військову та економічну системи РФ.

Внаслідок цього там будуть змушені вдатися до часткової примусової мобілізації, що лише поглибить проблеми в країні.

Нагадаємо, Покровськ попри близьке розташування лінії фронту продовжує працювати. У населеному пункті триває видобуток і відвантаження вугілля з шахт.

Також у соцмережах показали, який вигляд зараз має Покровськ.