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Зеленський відвідав Покровськ та нагородив військових — відео

18 листопада 2024 14:32
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський вручив нагороди військовим у Покровську
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 листопада, відвідав місто Покровськ Донецької області. Він відзначив українських захисників нагородами.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Покровськ. Відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє місто. Поспілкувався із захисниками та відзначив нагородами", — йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що напрямок є напруженим, але завдяки міцності воїнів російські війська не змогли окупувати тотально схід України.

"Ворог щоденно отримує відповідь. Дякую воїнам за сміливість!" — додав президент.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що одним із головних пунктів Плану посилення України є забезпечення далекобійності для ЗСУ. Документ уже було презентовано партнерам.

Крім того, США надали дозвіл Україні на удари ракетами ATACMS по території Росії. Натомість в Кремлі вже відреагували, назвавши це "нагнітанням напруженості". 

Володимир Зеленський ЗСУ Донецька область війна в Україні фронт Покровськ

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