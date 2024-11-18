Зеленський вручив нагороди військовим у Покровську

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 листопада, відвідав місто Покровськ Донецької області. Він відзначив українських захисників нагородами.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Візит на Покровський напрямок

"Покровськ. Відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє місто. Поспілкувався із захисниками та відзначив нагородами", — йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що напрямок є напруженим, але завдяки міцності воїнів російські війська не змогли окупувати тотально схід України.

"Ворог щоденно отримує відповідь. Дякую воїнам за сміливість!" — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що одним із головних пунктів Плану посилення України є забезпечення далекобійності для ЗСУ. Документ уже було презентовано партнерам.

Крім того, США надали дозвіл Україні на удари ракетами ATACMS по території Росії. Натомість в Кремлі вже відреагували, назвавши це "нагнітанням напруженості".