Зеленський вручив нагороди військовим у Покровську

Зеленський відвідав Покровськ та нагородив військових — відео
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 листопада, відвідав місто Покровськ Донецької області. Він відзначив українських захисників нагородами.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Візит на Покровський напрямок
"Покровськ. Відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє місто. Поспілкувався із захисниками та відзначив нагородами", — йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив, що напрямок є напруженим, але завдяки міцності воїнів російські війська не змогли окупувати тотально схід України.
"Ворог щоденно отримує відповідь. Дякую воїнам за сміливість!" — додав президент.
Раніше Зеленський заявив, що одним із головних пунктів Плану посилення України є забезпечення далекобійності для ЗСУ. Документ уже було презентовано партнерам.
Крім того, США надали дозвіл Україні на удари ракетами ATACMS по території Росії. Натомість в Кремлі вже відреагували, назвавши це "нагнітанням напруженості".
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