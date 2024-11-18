Зеленский вручил награды военным в Покровске

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 ноября, посетил город Покровск Донецкой области. Он отметил украинских защитников наградами.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Покровск. Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая обороняет город. Пообщался с защитниками и отметил наградами", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что направление является напряженным, но благодаря крепости воинов российские войска не смогли оккупировать тотально восток Украины.

"Враг ежедневно получает ответ. Спасибо воинам за смелость!" — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что одним из главных пунктов Плана усиления Украины является обеспечение дальнобойности ВСУ. Документ уже был презентован партнерам.

Кроме того, США дали разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по территории России. В Кремле уже отреагировали, назвав это "нагнетанием напряженности".