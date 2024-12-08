В ISW спрогнозировали, продолжит ли РФ наступление на Покровск.

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские войска несут значительные человеческие и материальные потери при попытках захватить город Покровск Донецкой области. Однако Кремль, вероятно, продолжит попытки оккупировать населенный пункт.

Об этом пишет ISW.

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По мнению аналитиков, вероятнее всего, Кремль не откажется от попыток захватить Покровск, поскольку он является частью плана по захвату контроля над всей Донецкой областью. Российские войска несут там рекордные потери, но все же могут продолжать активные боевые действия даже после этой зимы.

По данным британской разведки, в ноябре 2024 года Россия ежедневно теряла около 1523 солдат, что за месяц превысило 45 тысяч человек. В то же время наступательные операции оказывают существенное давление на военную и экономическую системы РФ.

В результате там будут вынуждены прибегнуть к частичной принудительной мобилизации, что лишь усугубит проблемы в стране.

Напомним, Покровск, несмотря на близкое расположение линии фронта, продолжает работать. В населенном пункте продолжается добыча и отгрузка угля из шахт.

Также в соцсетях показали, как выглядит сейчас Покровск.