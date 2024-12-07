У Покровську триває видобуток вугілля — деталі від МВА

Шахта у Покровську. Ілюстративне фото: The New York Times

Місто Покровськ Донецької області, попри близьке розташування лінії фронту, продовжує працювати. У населеному пункті триває видобуток і відвантаження вугілля з шахт.

Про це повідомив голова МВА Сергій Добряк в інтерв'ю Главкому.

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Ситуація у Покровську

Росіяни обстрілюють промислові об’єкти у Покровську, оскільки відстань до лінії фронту становить 5 кілометрів, а до промислових підприємств — 14 кілометрів.

"Пам’ятаєте, деякі експерти пророкували, що у вересні 2024 року будуть вуличні бої у Покровську?! Наразі 5 грудня — і я перебуваю у місті", — зазначив Добряк.

Попри те, що ворог надто близько до міста, там продовжує працювати критична інфраструктура. Також триває видобуток і відвантаження вугілля з шахт.

Нагадаємо, 18 листопада Президент України Володимир Зеленський відвідав місто Покровськ Донецької області. Він відзначив українських захисників нагородами.

Також у мережі показали, який вигляд зараз має Покровськ.