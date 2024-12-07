В Покровске продолжается добыча угля – детали от МВА

Шахта в Покровске. Иллюстративное фото: The New York Times

Город Покровск Донецкой области, несмотря на близкое расположение линии фронта, продолжает работать. В населенном пункте продолжается добыча и отгрузка угля из шахт.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Добряк в интервью Главкому.

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Ситуация в Покровске

Россияне обстреливают промышленные объекты в Покровске, поскольку расстояние до линии фронта составляет 5 километров, а до промышленных предприятий — 14 километров.

"Помните, некоторые эксперты пророчили, что в сентябре 2024 года будут уличные бои в Покровске?! Сейчас 5 декабря — и я нахожусь в городе", — отметил Добряк.

Несмотря на то, что враг слишком близок к городу, продолжает работать критическая инфраструктура. Также идет добыча и отгрузка угля из шахт.

Напомним, 18 ноября Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Покровск Донецкой области. Он отметил украинских защитников наградами.

Также в сети показали, как выглядит сейчас Покровск.