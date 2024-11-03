У місті Покровськ залишається 12 тисяч українців попри оголошену евакуацію

Зруйновані будівлі Покровська. Фото: Телеграф

У Покровську Донецької області, який незабаром буде закритий для в'їзду і виїзду, все ще залишається близька 12 тисяч людей. Зараз місто від лінії фронту віддаляє всього шість кілометрів.

Кореспондент "Телеграфа" побував у фронтовому місті й зробив фоторепортаж.

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На фотографіях кореспондента видно, що безліч будівель Покровська зруйновано або пошкоджено. Проте, незважаючи на наближення фронту, люди все ще залишаються в місті, хоча й оголошено евакуацію.

Майже всі магазини в місті зачинені, адже відсутнє і світло, і газ. Також водопостачання в Покровську не функціонує, і для жителів час від часу організовують підвезення питної води.

Зруйновані житлові будинки Покровська. Фото: Телеграф

Руйнування парку міста. Фото: Телеграф

Влучання у шляхопровід у місті. Фото: Телеграф

Ціни на продукти у Покровську. Фото: Телеграф

Мешканці Покровська. Фото: Телеграф 1 / 5

На центральній вулиці, поруч із залізничним вокзалом, постраждало безліч багатоповерхівок і приватних будинків від російських обстрілів; у деякі з них влучали снаряди кілька разів поспіль. Покровськ піддається обстрілу з боку РФ майже щодня, при цьому скидаються не тільки авіабомби.

Проте покровчани продовжують існувати в прифронтовому місті, деякі з них навіть організовують ринок і продають продукти та предмети першої необхідності. Наприклад, 1,5 л молока коштує 50 грн, а маленька упаковка кетчупу — 25 грн.

Варто зазначити, що в місті залишилося близько 12 тисяч осіб, тоді як за час війни виїхало понад 30 тисяч. У Покровську оголошено евакуацію.

Нагадаємо, на Покровському напрямку тривають запеклі бої. Так бійці 5 окремої штурмової Київської бригади показали, як вдало відбили штурм окупантів.

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