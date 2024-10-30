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Під Покровськом нацгвардійці знищили ворожу групу — відео

30 жовтня 2024 12:30
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Покровському напрямку нацгвардійці знищили окупантів — відео
Російські загарбники під щільним вогнем нацгвардійців. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

На Покровському напрямку бійці бригади "Червона калина" Національної гвардії України знищили групу російських загарбників. Ворогам не вдалося реалізувати фактор несподіванки і вони були знищені.

Унікальні кадри вправної роботи українських захисників були опубліковані Міністерством внутрішніх справ України у Telegram у середу, 30 липня. 

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Повідомляється, що українські військові утримували одну з позицій на Покровському напрямку, яку ворог намагався захопити.

"Окупанти готувалися до штурму, розраховували на раптовість. Але прорахувалися", — говориться у повідомленні.

Захисники України підпустили противника ближче до позицій, після чого координовано застосували всі засоби ураження. В результаті позицію було утримано, а ворожу групу знищено.

Раніше ми повідомляли, що поблизу Селидового Донецької області російські загарбники стратили чотирьох захоплених у полон бійців Нацгвардії. Їх тіла були виявлені українськими захисниками після відбиття у росіян втрачених позицій.

Також ми показували, як українські нацгвардійці 27-ї Печерської бригади відпрацьовують маневрену оборону. Вона дозволяє забезпечити мобільність підрозділів.

втрати окупантів штурмова бригада війна в Україні Нацгвардія Покровськ

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