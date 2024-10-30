На Покровском направлении нацгвардейцы уничтожили оккупантов

Российские захватчики под плотным огнем нацгвардейцев. Фото: скриншот

На Покровском направлении бойцы бригады "Красная калина" Национальной гвардии Украины уничтожили группу российских захватчиков. Врагам не удалось реализовать фактор неожиданности, и они были уничтожены.

Уникальные кадры искусной работы украинских защитников были опубликованы Министерством внутренних дел Украины в Telegram в среду, 30 июля.

Читайте также:

Гвардейцы уничтожили штурмовую группу врага

Сообщается, что украинские военные удерживали одну из позиций на Покровском направлении, которую враг пытался захватить.

"Оккупанты готовились к штурму, рассчитывали на внезапность. Но просчитались", — говорится в сообщении.

Защитники Украины подпустили противника поближе к позициям, после чего координированно применили все средства поражения. В результате позиция была удержана, а вражеская группа уничтожена.

Ранее мы сообщали, что вблизи Селидово Донецкой области российские захватчики казнили четырех захваченных в плен бойцов Нацгвардии. Их тела были обнаружены украинскими защитниками после отбития у россиян утраченных позиций.

Также мы показывали, как украинские нацгвардейцы 27-й Печерской бригады отрабатывают маневренную оборону. Она позволяет обеспечить мобильность подразделений.