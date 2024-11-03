В городе Покровск остается 12 тысяч украинцев, несмотря на объявленную эвакуацию

Разрушенные здания Покровска. Фото: Телеграф

В Покровске Донецкой области, который вскоре будет закрыт для въезда и выезда, все еще остается около 12 тысяч человек. Сейчас город от линии фронта отдаляет всего шесть километров.

Корреспондент "Телеграфа" побывал во фронтовом городе и сделал фоторепортаж.

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На фотографиях корреспондента видно, что множество построек Покровска разрушено или повреждено. Однако, несмотря на приближение фронта, люди все еще остаются в городе, хотя и объявлена эвакуация.

Практически все магазины в городе закрыты, ведь отсутствует и свет, и газ. Также водоснабжение в Покровске не работает, и для жителей время от времени организуют подвоз питьевой воды.

Разрушены жилые дома Покровска. Фото: Телеграф

Разрушение парка города. Фото: Телеграф

Попадание в путепровод в городе. Фото: Телеграф

Цены на товары в Покровске. Фото: Телеграф

Жители Покровска. Фото: Телеграф 1/5 ​ 5

На центральной улице, рядом с железнодорожным вокзалом, пострадало множество многоэтажек и частных домов от русских обстрелов; в некоторые из них попадали снаряды несколько раз подряд. Покровск подвергается обстрелам со стороны РФ почти ежедневно, при этом сбрасываются не только авиабомбы.

Однако покровчане продолжают существовать в прифронтовом городе, некоторые даже организуют рынок и продают продукты и предметы первой необходимости. Например, 1,5 л молока стоит 50 грн, а маленькая упаковка кетчупа — 25 грн.

Стоит отметить, что в городе осталось около 12 тысяч человек, в то время как за время войны уехало более 30 тысяч человек. В Покровске объявлена эвакуация.

Напомним, на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Так бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады показали, как удачно отразили штурм оккупантов.

Бойцы бригады "Красная калина" Национальной гвардии показали, как уничтожили группу захватчиков.