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На Покровському напрямку жорстокі бої — РФ хоче прорвати оборону

12 грудня 2024 22:07
Катерина Османська - Редактор
Ситуація на Покровському напрямку фронту - що відомо
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Катерина Османська - Редактор

На Покровському напрямку тривають запеклі бої. Російські війська просунулися на відстань 6–10 км від міста.

Про це повідомив керівник пресслужби 14-ї бригади Національної гвардії України "Червона Калина" Микола Коваль в ефірі телемарафону "Єдині новини".  

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Ситуація на Покровському напрямку

Російські війська активно намагаються прорвати оборону Покровська, використовуючи велику кількість особового складу та техніки. Українські захисники відбивають десятки штурмів щодня. Під час кожного такого наступу знищується до 10 російських військових лише силами 14 бригади.  

Коваль зазначив, що протягом двох місяців окупанти безуспішно намагалися штурмувати українські позиції "в лоб", понісши значні втрати. Зараз вони змінили тактику і пробують атакувати з флангів, проте українська армія успішно стримує всі ці спроби.  

"Покровськ є стратегічно важливим містом, і ми робимо все можливе, щоб не дати ворогу прорвати нашу оборону", — підкреслив Коваль.  

Російські війська несуть великі втрати у живій силі та техніці, але це не зупиняє їхніх спроб атакувати. За словами Коваля, після знищення однієї групи окупанти одразу ж направляють нову, продовжуючи тиск цілодобово.  

На Покровському напрямку жорстокі бої — РФ хоче прорвати оборону - фото 1
Ситуація на Покровському напрямку. Фото: deepstatemap

Нагадаємо, нещодавно експерти ISW заявили, що Росія не припинить наступ на Донецьк навіть попри великі втрати — що на це вказує.

Також у соцмережах показали фото та відео зруйнованого Покровська

ЗСУ армія війна в Україні фронт ситуація на фронті Покровськ

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