Ситуация на Покровском направлении фронта – что известно

На Покровском направлении тяжелые бои — РФ хочет прорвать оборону
На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска продвинулись в 6–10 км от города.
Об этом сообщил руководитель прессслужбы 14-й бригады Национальной гвардии Украины "Червона Калина" Николай Коваль в эфире телемарафона "Єдині новини".
Ситуация на Покровском направлении
Российские войска активно пытаются прорвать оборону Покровска, используя большое количество личного состава и техники. Украинские защитники отбивают десятки штурмов каждый день. Во время каждого такого наступления уничтожается до 10 российских военных силами 14 бригады.
Коваль отметил, что в течение двух месяцев оккупанты безуспешно пытались штурмовать украинские позиции "в лоб", понеся значительные потери. Сейчас они сменили тактику и пытаются атаковать с флангов, однако украинская армия успешно сдерживает все эти попытки.
"Покровск — стратегически важный город, и мы делаем все возможное, чтобы не дать врагу прорвать нашу оборону", — подчеркнул Коваль.
Российские войска несут большие потери в живой силе и технике, но это не останавливает их попытки атаковать. По словам Коваля, после уничтожения одной группы оккупанты сразу же направляют новую, продолжая давление круглосуточно.
Напомним, недавно эксперты ISW заявили, что Россия не прекратит наступление на Донецк даже несмотря на большие потери, что на это указывает.
Также в соцсетях показали фото и видео разрушенного Покровска.
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