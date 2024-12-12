Ситуация на Покровском направлении фронта – что известно

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска продвинулись в 6–10 км от города.

Об этом сообщил руководитель прессслужбы 14-й бригады Национальной гвардии Украины "Червона Калина" Николай Коваль в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Ситуация на Покровском направлении

Российские войска активно пытаются прорвать оборону Покровска, используя большое количество личного состава и техники. Украинские защитники отбивают десятки штурмов каждый день. Во время каждого такого наступления уничтожается до 10 российских военных силами 14 бригады.

Коваль отметил, что в течение двух месяцев оккупанты безуспешно пытались штурмовать украинские позиции "в лоб", понеся значительные потери. Сейчас они сменили тактику и пытаются атаковать с флангов, однако украинская армия успешно сдерживает все эти попытки.

"Покровск — стратегически важный город, и мы делаем все возможное, чтобы не дать врагу прорвать нашу оборону", — подчеркнул Коваль.

Российские войска несут большие потери в живой силе и технике, но это не останавливает их попытки атаковать. По словам Коваля, после уничтожения одной группы оккупанты сразу же направляют новую, продолжая давление круглосуточно.

Ситуация в Покровском направлении. Фото: deepstatemap

Напомним, недавно эксперты ISW заявили, что Россия не прекратит наступление на Донецк даже несмотря на большие потери, что на это указывает.

Также в соцсетях показали фото и видео разрушенного Покровска.