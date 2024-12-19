Безпілотники атакували Ростовську область — горить НПЗ

Пожежа на НПЗ. Фото: росЗМІ

У Ростовській області Росії в ніч проти четверга, 19 грудня, сталася масована атака безпілотників. Під удар потрапив нафтопереробний завод.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Атака на Ростовську область 19 грудня

За словами виконувача обов'язків губернатора області Юрія Слюсара, внаслідок атаки БпЛА в Новошахтинську сталося загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

Скриншот допису Слюсара

Відомо, що близько трьох десятків дронів та три ракети атакували низку міст Ростовської області. Сили ППО збивали цілі над Таганрогом, Батайськом, Ростовом, Шахтами, Кам'янськом, Міллеровим і Новошахтинськом.

Також внаслідок падіння уламків безпілотника одна людина отримала поранення поблизу Ростова. Станом на 06:45 за місцевим часом пожежу на об'єкті ліквідували.

Нагадаємо, 11 грудня у Брянську пролунала серія вибухів. Місцеві жителі скаржилися на атаку БпЛА, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі "Транснефть".

А 14 грудня в російському місті Орел на території місцевої нафтобази влучив безпілотник, внаслідок чого спалахнула пожежа, що охопила щонайменше один резервуар.