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У Ростовській області дрони атакували НПЗ — відео

19 грудня 2024 08:07
Євгенія Брюховецька - редактор
Безпілотники атакували Ростовську область — горить НПЗ
Пожежа на НПЗ. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

У Ростовській області Росії в ніч проти четверга, 19 грудня, сталася масована атака безпілотників. Під удар потрапив нафтопереробний завод.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За словами виконувача обов'язків губернатора області Юрія Слюсара, внаслідок атаки БпЛА в Новошахтинську сталося загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

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Скриншот допису Слюсара

Відомо, що близько трьох десятків дронів та три ракети атакували низку міст Ростовської області. Сили ППО збивали цілі над Таганрогом, Батайськом, Ростовом, Шахтами, Кам'янськом, Міллеровим і Новошахтинськом. 

Також внаслідок падіння уламків безпілотника одна людина отримала поранення поблизу Ростова. Станом на 06:45 за місцевим часом пожежу на об'єкті ліквідували.

Нагадаємо, 11 грудня у Брянську пролунала серія вибухів. Місцеві жителі скаржилися на атаку БпЛА, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі "Транснефть".

А 14 грудня в російському місті Орел на території місцевої нафтобази влучив безпілотник, внаслідок чого спалахнула пожежа, що охопила щонайменше один резервуар. 

безпілотники війна в Україні Росія атака Ростов

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