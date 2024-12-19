Беспилотники атаковали Ростовскую область — горит НПЗ

В Ростовской области дроны атаковали НПЗ — видео
В Ростовской области России в ночь на четверг, 19 декабря, произошла массированная атака беспилотников. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщают российские СМИ.
Атака на Ростовскую область 19 декабря
По словам исполняющего обязанности губернатора области Юрия Слюсара, в результате атаки БпЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.
Известно, что около трех десятков дронов и три ракеты атаковали ряд городов Ростовской области. Силы ПВО сбивали цели над Таганрогом, Батайском, Ростовом, Шахтами, Каменском, Миллеровым и Новошахтинском.
Также в результате падения обломков беспилотника один человек получил ранения вблизи Ростова. По состоянию на 06:45 по местному времени пожар на объекте был ликвидирован.
Напомним, 11 декабря в Брянске прогремела серия взрывов. Местные жители жаловались на атаку БпЛА, в результате чего возник пожар на нефтебазе "Транснефть".
А 14 декабря в российском городе Орел на территории местной нефтебазы попал беспилотник, в результате чего вспыхнул пожар, охвативший по меньшей мере один резервуар.
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