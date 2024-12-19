Беспилотники атаковали Ростовскую область — горит НПЗ

Пожар на НПЗ. Фото: росСМИ

В Ростовской области России в ночь на четверг, 19 декабря, произошла массированная атака беспилотников. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Атака на Ростовскую область 19 декабря

По словам исполняющего обязанности губернатора области Юрия Слюсара, в результате атаки БпЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

Скриншот поста Слюсара

Известно, что около трех десятков дронов и три ракеты атаковали ряд городов Ростовской области. Силы ПВО сбивали цели над Таганрогом, Батайском, Ростовом, Шахтами, Каменском, Миллеровым и Новошахтинском.

Также в результате падения обломков беспилотника один человек получил ранения вблизи Ростова. По состоянию на 06:45 по местному времени пожар на объекте был ликвидирован.

Напомним, 11 декабря в Брянске прогремела серия взрывов. Местные жители жаловались на атаку БпЛА, в результате чего возник пожар на нефтебазе "Транснефть".

А 14 декабря в российском городе Орел на территории местной нефтебазы попал беспилотник, в результате чего вспыхнул пожар, охвативший по меньшей мере один резервуар.