ВСУ уничтожили пункт управления 810 бригады морской пехоты России во Льшеве

Последствия атаки. Фото: скриншот с видео

Вооруженные Силы Украины в ночь на среду, 25 декабря, нанесли удар по расположению кафиров в Курской области. Речь идет о военных 810-й отдельной бригаде морской пехоты ВС РФ.

Об этом сообщил СтратКомЗСУ в Telegram.

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Так, воины ударили по расположению пункта управления 810 ОБРМП ВС России, находящегося в заброшенном гражданском здании в населенном пункте Льгов.

"Данное огневое поражение — часть всеобъемлющей кампании по ослаблению способностей вооруженных сил российской федерации координировать военные операции против народа Украины", — отметили в ВСУ.

Там подчеркнули, что Силы обороны способны наносить поражение в любом месте и в любое время для защиты украинского народа от российской агрессии.

Скриншот поста Страткома

Напомним, во Владикавказе раздался мощный взрыв в торговом центре "Алания Молл". По информации местных, есть жертвы.

А 23 декабря в Ростовской области на стратегическом аэродроме произошли взрывы. Этот объект используется как база для фронтовой авиации.