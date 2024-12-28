ВСУ взорвали склад с беспилотниками в Орловской области

Состав с ударными беспилотниками. Фото: скриншот

В четверг, 26 декабря, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли мощный удар по защищенному объекту вооруженных сил России, расположенному в Орловской области. Речь идет о складе с ударными иранскими дронами Shahed.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

В результате операции был уничтожен склад, где хранили, обслуживали и ремонтировали иранские дроны-камикадзе Shahed. Объект состоял из бетонных укрытий, однако это не помешало полному поражению.

Эта успешная операция существенно снизила возможности врага по осуществлению воздушных атак ударными беспилотниками на объекты гражданской инфраструктуры Украины.

Командование ВСУ подчеркнуло, что располагает подробной информацией о стратегических объектах вооруженных сил России, а работа по их выявлению и уничтожению продолжается.

Напомним, в ночь на субботу 28 декабря в России прогремели мощные взрывы в нескольких регионах. Губернаторы заявили об атаке беспилотников.

Также дроны СБУ уничтожили недавно склад с боеприпасами в Ростовской области.

А на заводе "Алабуга" в России загорелся склад с деталями для "Шахедов".

Между тем, известно, что России удалось наладить производство беспилотников на заводах — их изготовили вдвое больше в течение года.