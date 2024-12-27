Росія розширює виробництво безпілотників на заводі в Алабузі

Військовий завод з виробництва дронів. Фото: росЗМІ

Росія значно розширила та наростила виробництво дронів. Зокрема, відомі нові дані про роботу російського заводу в Алабузі та як Китай допомагає Росії обходити санкції, щоб мати усі потрібні компоненти для дронів.

Про це йдеться у статті CNN.

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Завод в Алабузі став виготовляти ще більше дронів

На тлі ескалації конфлікту в Україні CNN оприлюднив нові дані про російський завод з виробництва безпілотників, розташований в Алабузькій спеціальній економічній зоні в Татарстані.

Відомо, що завод значно збільшив випуск ударних і розвідувальних дронів іранської розробки, а також виготовляє дешеві безпілотники-приманки, які допомагають "відволікати ППО".

Нещодавно міністр оборони Німеччини оцінив, що російська оборонна промисловість значно випереджає Європейський Союз за виробництвом зброї та боєприпасів — у чотири рази.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року Росія розпочала закупівлю іранських безпілотників Shahed. Однак, на початку 2023 року Москва та Тегеран уклали угоду вартістю 1,75 мільярда доларів, яка передбачає виробництво цих дронів безпосередньо в Росії. Про це стало відомо завдяки витоку документів, які українська група кіберрозвідки InformNapalm передала CNN.

Скільки дронів виготовили на заводі "Алабуга"

Згідно з оприлюдненими документами, завод "Алабуга" є основним підприємством, яке займається виробництвом безпілотників "Шахед-136" (або "Герань-2" за російською класифікацією). Згідно з укладеною угодою, до вересня 2025 року мало бути виготовлено 6000 одиниць цих дронів.

Проте, за наявною інформацією, "Алабуга" вже виконала цей контракт. За даними української оборонної розвідки, у 2023 році завод випустив 2738 безпілотників Shahed, а за перші дев'ять місяців 2024 року їхня кількість зросла більш ніж удвічі — до 5760 одиниць, вироблених у період із січня по вересень.

Водночас Вашингтонський Інститут науки та міжнародної безпеки, який відстежує діяльність "Алабуги" з 2022 року, повідомляє, що план із виробництва 6000 безпілотників був виконаний майже на рік раніше встановленого терміну.

Супутниковий знімок заводу. Фото: CNN

Участь Китаю та міжнародні санкції

З вересня 2023 року до червня 2024 року 34 китайські компанії уклали угоди з "Алабугою" на суму близько 700 мільйонів юанів, що еквівалентно понад 8 мільярдам рублів (приблизно 96 мільйонів дол.). Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерела в українській оборонній розвідці. За словами джерел, ці компанії постачали деталі, матеріали та обладнання для виробництва дронів. Одна з компаній навіть забезпечила поставку техніки для створення РЕБ, які використовується для захисту "Алабуги" від атак безпілотників.

США ввели санкції проти двох китайських компаній, які, за їхніми даними, беруть безпосередню участь у створенні та виробництві ударних безпілотників дальнього радіусу дії для Росії. Ще кілька десятків китайських компаній потрапили під санкції через постачання до Росії товарів подвійного призначення та компонентів, які можуть використовуватись для виготовлення зброї, зокрема безпілотників.

Роль Китаю в проєкті "Алабуга", схоже, буде ще вагомішою. Неподалік цього об’єкта зводиться новий транспортний вузол — "Логістичний комплекс Deng Xiaoping Complex". Він носить ім’я покійного лідера Китаю й має забезпечити пряме залізничне сполучення між Росією та Китаєм. За інформацією з рекламного відео, комплекс розрахований на перевезення до 100 000 контейнерів щороку.

Росія залучає на роботу дешеву робочу силу та дітей

Через дефіцит робочої сили завод активно залучає до роботи російських підлітків і жінок із країн Африки. Робітників заохочують високими зарплатами, перспективами навчання та можливістю уникнути військової служби. Однак умови праці викликають серйозну критику: робітники скаржаться на тривалі робочі зміни та відсутність відпочинку.

Дронів стало ще більше — як з цим впорається Україна

Попри збільшення атак безпілотників, Україна продовжує ефективно захищатися. У CNN оцінили, що за серпень-жовтень лише 5% російських дронів досягли своїх цілей. Водночас, українська розвідка проводить активну протидію, зокрема через атаки на об'єкти інфраструктури заводу. У квітні 2024 року пожежа на складі компонентів завдала серйозних збитків виробництву.

Нагадаємо, на початку грудня аналітики Інституту дослідження війни заявили про нарощення Росією спроможностей виготовляти ударні дрони.

А восени стало відомо, що Росія може виготовляти самостійно новий тип безпілотника, який містить китайські деталі.