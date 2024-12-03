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РФ наростила виробництво "шахедів" для ударів по Україні, — ISW

3 грудня 2024 07:40
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія збільшила виробництво дронів для ударів по Україні
Російські дрони. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська почали запускати по Україні більшу кількість дронів-камікадзе "шахед". Але Сили ППО завдяки засобам РЕБ ефективніше їх збивають.

Про це пише ISW.

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Збільшення у Росії внутрішнього виробництва російських безпілотників "шахед" дозволило наростити кількість БпЛА, які вона використовує в атаках на Україну. Водночас інновації України в галузі РЕБ дозволяють більш ефективно реагувати на російські дрони.

За словами військового експерта Петра Черника, Росія збільшила виробництво планерів для безпілотників типу "шахед", а інші компоненти продовжують імпортувати з Ірану або Китаю.

Аналітики зазначили, що динаміка збільшення дронів під час атак спостерігалася протягом жовтня-листопада. Найчастіше росіяни запускали від 80 до 100 безпілотників по Україні. Наприклад, у ніч проти 2 грудня було зафіксовано 110 БпЛА у повітряному просторі.

Нагадаємо, вчора ворог вдарив безпілотником по житловому будинку в Тернополі.

За словами голови ОВА В'ячеслава Негоди, на місці виявили уламки дрона "Герань".

безпілотники дрони війна в Україні виробництво Росія атака

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