Росія збільшила виробництво дронів для ударів по Україні

Російські дрони. Фото: росЗМІ

Російські війська почали запускати по Україні більшу кількість дронів-камікадзе "шахед". Але Сили ППО завдяки засобам РЕБ ефективніше їх збивають.

Про це пише ISW.

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Збільшення у Росії внутрішнього виробництва російських безпілотників "шахед" дозволило наростити кількість БпЛА, які вона використовує в атаках на Україну. Водночас інновації України в галузі РЕБ дозволяють більш ефективно реагувати на російські дрони.

За словами військового експерта Петра Черника, Росія збільшила виробництво планерів для безпілотників типу "шахед", а інші компоненти продовжують імпортувати з Ірану або Китаю.

Аналітики зазначили, що динаміка збільшення дронів під час атак спостерігалася протягом жовтня-листопада. Найчастіше росіяни запускали від 80 до 100 безпілотників по Україні. Наприклад, у ніч проти 2 грудня було зафіксовано 110 БпЛА у повітряному просторі.

Нагадаємо, вчора ворог вдарив безпілотником по житловому будинку в Тернополі.

За словами голови ОВА В'ячеслава Негоди, на місці виявили уламки дрона "Герань".