Россия увеличила производство дронов для ударов по Украине

Российские дроны. Фото: росСМИ

Российские войска начали запускать по Украине большее количество дронов-камикадзе "шахед". Но Силы ПВО благодаря средствам РЭБ более эффективно их сбивают.

Об этом пишет ISW.

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Увеличение в России внутреннего производства российских беспилотников "шахед" позволило нарастить количество БпЛА, используемых в атаках на Украину. В то же время инновации Украины в области РЭБ позволяют более эффективно реагировать на российские дроны.

По словам военного эксперта Петра Черника, Россия увеличила производство планеров для беспилотников типа "шахед", а другие компоненты продолжают импортировать из Ирана или Китая.

Аналитики отметили, что динамика увеличения дронов во время атак наблюдалась в течение октября-ноября. Чаще россияне запускали от 80 до 100 беспилотников по Украине. Например, в ночь на 2 декабря было зафиксировано 110 БпЛА в воздушном пространстве.

Напомним, вчера враг ударил беспилотником по жилому дому в Тернополе.

По словам главы ОВА Вячеслава Негоды, на месте обнаружили обломки дрона "Герань".