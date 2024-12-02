Через падіння Шахеду в Тернополі пожежа у багатоповерхівці, одна людина загинула

Ворог вдарив по Тернополю — у місті пожежа
Цієї ночі російські окупанти атакували Тернопіль. У результаті падіння дрона-камікадзе на житловий будинок є жертви — одна людина загинула та є поранені.
Про це повідомив голова Тернопільскої ОДА В'ячеслав Негода.
Що відомо на цей час
За повідомленням міського голови Сергія Надала, дрон влучив у верхній поверх багатоповерхівки в одному з мікрорайонів міста. Мер зазначив, що наразі рятувальні служби приступили до гасіння пожежі та евакуації мешканців.
Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада завдали удару дронами по Тернополю. Внаслідок цього місто частково знеструмлене.
Крім того, мешканці міста повідомляли про перебої з водопостачанням.
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