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Ворог вдарив по Тернополю — у місті пожежа

2 грудня 2024 03:38
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Через падіння Шахеду в Тернополі пожежа у багатоповерхівці, одна людина загинула
Рятувальники ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Цієї ночі російські окупанти атакували Тернопіль. У результаті падіння дрона-камікадзе на житловий будинок є жертви — одна людина загинула та є поранені. 

Про це повідомив голова Тернопільскої ОДА В'ячеслав Негода

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За повідомленням міського голови Сергія Надала, дрон влучив у верхній поверх багатоповерхівки в одному з мікрорайонів міста. Мер зазначив, що наразі рятувальні служби приступили до гасіння пожежі та евакуації мешканців. 

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада завдали удару дронами по Тернополю. Внаслідок цього місто частково знеструмлене. 

Крім того, мешканці міста повідомляли про перебої з водопостачанням.

пожежа Тернопіль Тернопільська область дрони війна в Україні атака

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