Через падіння Шахеду в Тернополі пожежа у багатоповерхівці, одна людина загинула

Рятувальники ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС

Цієї ночі російські окупанти атакували Тернопіль. У результаті падіння дрона-камікадзе на житловий будинок є жертви — одна людина загинула та є поранені.

Про це повідомив голова Тернопільскої ОДА В'ячеслав Негода.

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За повідомленням міського голови Сергія Надала, дрон влучив у верхній поверх багатоповерхівки в одному з мікрорайонів міста. Мер зазначив, що наразі рятувальні служби приступили до гасіння пожежі та евакуації мешканців.

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада завдали удару дронами по Тернополю. Внаслідок цього місто частково знеструмлене.

Крім того, мешканці міста повідомляли про перебої з водопостачанням.