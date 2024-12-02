Из-за падения Шахеда в Тернополе пожар в многоэтажке, один человек погиб

Спасатели ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС

Этой ночью российские оккупанты атаковали Тернополь. В результате падения дрона-камикадзе на жилой дом есть жертвы — один человек погиб, есть и раненные.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОГА Вячеслав Негода.

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Что известно в настоящее время

По сообщению городского головы Сергея Надала, дрон попал в верхний этаж многоэтажки в одном из микрорайонов города. Мэр отметил, что спасательные службы приступили к тушению пожара и эвакуации жителей.

Напомним, в ночь на 26 ноября нанесли удар дронами по Тернополю. В результате город частично обесточен.

Кроме того, жители города сообщали о перебоях с водоснабжением.