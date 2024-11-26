Обстріл Тернополя 26 листопада — в місті перебої зі світлом та водою

Дронова атака на Тернопіль — в місті є перебої зі світлом
Російські війська у ніч проти 26 листопада завдали дронового удару по Тернополі. Внаслідок ворожої атаки місто частково знеструмлене, жителі також повідомляють про перебої з водопостачанням.
Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал у Telegram.
Наслідки обстрілу Тернополя 26 листопада
Надал розповів, що внаслідок обстрілів та відключення світла у місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Водночас на заміну будуть автобуси: замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту.
Також в більшої частини тернополян відсутнє водопостачання, однак поступово КП "Тернопільводоканал" вже повертає воду у будинки. Мер міста попереджає, що можливо буде низький тиск, тоді запускатимуть генератори.
"Теплопостачання: більшість котелень міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами", — йдеться у повідомленні.
Однак школи та дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі. Ті, у яких немає централізовано електропостачання, працюватимуть з генераторів.
Також у місті відновили роботу пунктів обігріву, вони працюватимуть з 08:00 за наступними адресами:
- вул. Миколи Лисенка, 8 — Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг);
- просп.Злуки, 45 — КП "Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка";
- Привокзальний майдан, 1 — Вокзал станції "Тернопіль";
- вул. Федьковича.11 — КЗ "Дитячий — юнацький пластовий центр".
"Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватись, що це відбудеться якнайшвидше", — підсумував Надал.
Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували також Київ. Тривога у місті понад п'ять годин.
Також у ніч проти 26 листопада було чутно вибух у Харкові. У Харківській області тоді тривала повітряна тривога.
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