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Дронова атака на Тернопіль — в місті є перебої зі світлом

26 листопада 2024 08:26
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Тернополя 26 листопада — в місті перебої зі світлом та водою
Рятувальники гасять пожежу на місці удару. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська у ніч проти 26 листопада завдали дронового удару по Тернополі. Внаслідок ворожої атаки місто частково знеструмлене, жителі також повідомляють про перебої з водопостачанням. 

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал у Telegram. 

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Надал розповів, що внаслідок обстрілів та відключення світла у місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Водночас на заміну будуть автобуси: замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту.

Також в більшої частини тернополян відсутнє водопостачання, однак поступово КП "Тернопільводоканал" вже повертає воду у будинки. Мер міста попереджає, що можливо буде низький тиск, тоді запускатимуть генератори. 

"Теплопостачання: більшість котелень міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами", — йдеться у повідомленні. 

Однак школи та дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі. Ті, у яких немає централізовано електропостачання, працюватимуть з генераторів.

Також у місті відновили роботу пунктів обігріву, вони працюватимуть з 08:00 за наступними адресами: 

  • вул. Миколи Лисенка, 8 — Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг);
  • просп.Злуки, 45 — КП "Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка";
  • Привокзальний майдан, 1 — Вокзал станції "Тернопіль";
  • вул. Федьковича.11 — КЗ "Дитячий — юнацький пластовий центр". 

"Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватись, що це відбудеться якнайшвидше", — підсумував Надал. 

обстріли Тернополя 26 листопада
Скриншот допису Сергія Надала

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували також Київ. Тривога у місті понад п'ять годин. 

Також у ніч проти 26 листопада було чутно вибух у Харкові. У Харківській області тоді тривала повітряна тривога. 

Тернопіль обстріли вода дрони війна в Україні світло

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