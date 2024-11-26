Обстрел Тернополя 26 ноября — в городе перебои со светом и водой

Дроновая атака на Тернополь — в городе есть перебои со светом
Российские войска в ночь против 26 ноября нанесли дроновый удар по Тернополю. В результате вражеской атаки город частично обесточен, жители также сообщают о перебоях с водоснабжением.
Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram.
Последствия обстрела Тернополя 26 ноября
Надал рассказал, что в результате обстрелов и отключения света в городе временно не будут курсировать троллейбусы. В то же время, на замену будут автобусы: вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта.
Также у большей части тернополян отсутствует водоснабжение, однако постепенно КП "Тернопольводоканал" уже возвращает воду в дома. Мэр города предупреждает, что, возможно, будет низкое давление, тогда будут запускать генераторы.
"Теплоснабжение: большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами", — говорится в сообщении.
Однако школы и детские сады будут работать в обычном режиме. Те, у которых нет централизованного электроснабжения, будут работать с генераторов.
Также в городе возобновили работу пунктов обогрева, они будут работать с 08:00 по следующим адресам:
- ул. Николая Лысенко, 8 — Тернопольский городской территориальный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг);
- просп.Злуки, 45 — КП "Тернопольский центр досуга и молодежных инициатив им.Довженко";
- Привокзальная площадь, 1 — Вокзал станции "Тернополь";
- ул. Федьковича.11 — КЗ "Детский — юношеский пластовый центр".
"Энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение города. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее", — подытожил Надал.
Напомним, этой ночью оккупанты атаковали также Киев. Тревога в городе более пяти часов.
Также в ночь на 26 ноября был слышен взрыв в Харькове. В Харьковской области тогда продолжалась воздушная тревога.
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