Обстрел Тернополя 26 ноября — в городе перебои со светом и водой

Спасатели тушат пожар на месте удара. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь против 26 ноября нанесли дроновый удар по Тернополю. В результате вражеской атаки город частично обесточен, жители также сообщают о перебоях с водоснабжением.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram.

Читайте также:

Последствия обстрела Тернополя 26 ноября

Надал рассказал, что в результате обстрелов и отключения света в городе временно не будут курсировать троллейбусы. В то же время, на замену будут автобусы: вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта.

Также у большей части тернополян отсутствует водоснабжение, однако постепенно КП "Тернопольводоканал" уже возвращает воду в дома. Мэр города предупреждает, что, возможно, будет низкое давление, тогда будут запускать генераторы.

"Теплоснабжение: большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами", — говорится в сообщении.

Однако школы и детские сады будут работать в обычном режиме. Те, у которых нет централизованного электроснабжения, будут работать с генераторов.

Также в городе возобновили работу пунктов обогрева, они будут работать с 08:00 по следующим адресам:

ул. Николая Лысенко, 8 — Тернопольский городской территориальный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг);

просп.Злуки, 45 — КП "Тернопольский центр досуга и молодежных инициатив им.Довженко";

Привокзальная площадь, 1 — Вокзал станции "Тернополь";

ул. Федьковича.11 — КЗ "Детский — юношеский пластовый центр".

"Энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение города. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее", — подытожил Надал.

Скриншот сообщения Сергея Надала

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали также Киев. Тревога в городе более пяти часов.

Также в ночь на 26 ноября был слышен взрыв в Харькове. В Харьковской области тогда продолжалась воздушная тревога.