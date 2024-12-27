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Россия значительно нарастила производство дронов — детали CNN

27 декабря 2024 14:03
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия расширяет производство беспилотников на заводе в Алабуге
Военный завод по производству дронов. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Россия значительно расширила и нарастила производство дронов. В частности, известны новые данные о работе российского завода в Алабуге и как Китай помогает России обходить санкции, чтобы иметь все необходимые компоненты для дронов.

Об этом говорится в статье CNN.

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Завод в Алабуге стал производить еще больше дронов

На фоне эскалации конфликта в Украине CNN обнародовал новые данные о российском заводе по производству беспилотников, расположенном в Алабугской специальной экономической зоне в Татарстане.

Известно, что завод значительно увеличил выпуск ударных и разведывательных дронов иранской разработки, а также производит дешевые беспилотники-приманки, помогающие "отвлекать ПВО".

Недавно Министр обороны Германии оценил, что российская оборонная промышленность значительно опережает Европейский Союз по производству оружия и боеприпасов — в четыре раза.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия приступила к закупке иранских беспилотников Shahed. Однако в начале 2023 года Москва и Тегеран заключили соглашение стоимостью 1,75 миллиарда долларов, предусматривающее производство этих дронов непосредственно в России. Об этом стало известно благодаря утечке документов, которые украинская группа киберразведки InformNapalm передала CNN.

Сколько дронов изготовили на заводе "Алабуга"

Согласно обнародованным документам, завод "Алабуга" является основным предприятием, которое занимается производством беспилотников "Шахед-136" (или "Герань-2" по российской классификации). Согласно заключенному соглашению, к сентябрю 2025 года должно было быть изготовлено 6000 единиц этих дронов

Однако, по имеющейся информации, "Алабуга" уже выполнила этот контракт. По данным украинской оборонной разведки, в 2023 году завод выпустил 2738 беспилотников Shahed, а за первые девять месяцев 2024 года их количество выросло более чем вдвое — до 5760 единиц, произведенных в период с января по сентябрь.

В то же время Вашингтонский Институт науки и международной безопасности, отслеживающий деятельность "Алабуги" с 2022 года, сообщает, что план производства 6000 беспилотников был выполнен почти на год раньше установленного срока.

Завод дронов в Татарстане
Спутниковый снимок завода. Фото: CNN

Участие Китая и международные санкции

С сентября 2023 года по июнь 2024 года 34 китайских компании заключили соглашения с "Алабугой" на сумму около 700 миллионов юаней, что эквивалентно более 8 миллиардам рублей (примерно $96 миллионов). Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в украинской оборонной разведке. По словам источников, эти компании поставляли детали, материалы и оборудование для производства дронов. Одна из компаний даже обеспечила поставку техники для создания РЭБ, используемой для защиты "Алабуги" от атак беспилотников.

США ввели санкции против двух китайских компаний, которые, по их данным, непосредственно участвуют в создании и производстве ударных беспилотников дальнего радиуса действия для России. Еще несколько десятков китайских компаний подверглись санкциям из-за поставок в Россию товаров двойного назначения и компонентов, которые могут использоваться для изготовления оружия, в частности беспилотников.

Роль Китая в проекте "Алабуга", похоже, будет еще более весомой. Неподалеку от этого объекта возводится новый транспортный узел — "Логистический комплекс Deng Xiaoping Complex". Он носит имя покойного лидера Китая и должен обеспечить прямое железнодорожное сообщение между Россией и Китаем. По информации рекламного видео, комплекс рассчитан на перевозку до 100 000 контейнеров ежегодно.

Россия привлекает на работу дешевую рабочую силу и детей

Из-за дефицита рабочей силы завод активно вовлекает в работу российских подростков и женщин из стран Африки. Рабочих поощряют высокие зарплаты, перспективы обучения и возможность избежать военной службы. Однако условия труда вызывают серьезную критику: рабочие жалуются на длительные рабочие смены и отсутствие отдыха.

Дронов стало еще больше — как с этим справится Украина

Несмотря на увеличение атак беспилотников, Украина продолжает эффективно защищаться. В CNN оценили, что за август-октябрь лишь 5% российских дронов достигли своих целей. В то же время, украинская разведка проводит активное противодействие, в частности, из-за атак на объекты инфраструктуры завода. В апреле 2024 года пожар на складе компонентов нанес серьезный ущерб производству.

Напомним, в начале декабря аналитики Института исследования войны заявили о наращивании Россией способностей производить ударные дроны.

А осенью стало известно, что Россия может производить самостоятельно новый тип беспилотника, содержащий китайские детали.

завод военные склады дроны Россия Шахед

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