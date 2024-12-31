Силы обороны поразили нефтебазу в Смоленской области - видео

В Генштабе заявили о поражении нефтебазы в Смоленской области
Силы обороны Украины в ночь на вторник, 31 декабря, уразили еще один объект российских оккупантов. Речь идет о нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.
Атака на нефтебазу
После попадания на объекте произошли мощные взрывы и разгорелся пожар, наблюдается сильное задымление. По информации Генштаба, там горят резервуары с нефтепродуктами.
Известно, что база использовалась, в частности, и для обеспечения потребностей российской армии. Сейчас уточняется дополнительная информация о результатах боевой работы.
Сейчас уточняется дополнительная информация о результатах боевой работы.
"Поражение важных объектов врага будет продолжаться до прекращения российской федерацией вооруженной агрессии против Украины", — отметили в Генштабе.
Напомним, жители Ярцево слышали более десяти взрывов в районе нефтебазы, после чего начался пожар. Очевидцы опубликовали видео, на которых видно пламя, охватившее объект.
Также Воздушные силы совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли мощный удар по складу с ударными иранскими дронами Shahed в Орловской области.
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