Силы обороны поразили нефтебазу в Смоленской области - видео

Пожар на нефтебазе. Фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины в ночь на вторник, 31 декабря, уразили еще один объект российских оккупантов. Речь идет о нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.

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После попадания на объекте произошли мощные взрывы и разгорелся пожар, наблюдается сильное задымление. По информации Генштаба, там горят резервуары с нефтепродуктами.

Известно, что база использовалась, в частности, и для обеспечения потребностей российской армии. Сейчас уточняется дополнительная информация о результатах боевой работы.

Сейчас уточняется дополнительная информация о результатах боевой работы.

"Поражение важных объектов врага будет продолжаться до прекращения российской федерацией вооруженной агрессии против Украины", — отметили в Генштабе.

Скриншот поста Генштаба

Напомним, жители Ярцево слышали более десяти взрывов в районе нефтебазы, после чего начался пожар. Очевидцы опубликовали видео, на которых видно пламя, охватившее объект.

Также Воздушные силы совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли мощный удар по складу с ударными иранскими дронами Shahed в Орловской области.