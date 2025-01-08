Энгельс — последствия после взрыва на нефтебазе в России

Взрывы на нефтебазе "Кристалл" возле Энгельса. Фото: росСМИ

В российском Энгельсе ночью 8 января прогремели мощные взрывы, в результате которых была поражена нефтебаза "Кристалл". Она является хранилищем государственного резерва.

Об этом сообщает Defense Express.

Читайте также:

Поражение нефтебазы под Энгельсом 8 января

В материалах отметили, что "Комбинат Кристалл" — это хранилище государственного резерва, на котором хранится топливо для авиабазы стратегической авиации РФ "Энгельс". В результате взрывов на базе образовался пожар, который охватил значительную часть резервуаров.

Сообщается, что этим топливом заправляли стратегические вражеские бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии. В то же время известно, если для Ту-95МС используются обычные виды авиационного топлива (Т-1, ТС, РТ), то для Ту-160 необходимо довольно специфическое повышенной плотности топливо марки Т-8В.

"Производство самого этого топлива — довольно специфический процесс, который осуществляется далеко не на каждом нефтеперерабатывающем заводе. К сожалению, найти сведения о его производстве в РФ не удалось, но во времена СССР топлива повышенной плотности производились только на нефтехимических комбинатах в Ангаре (сейчас "Ангарская нефтехимическая компания") и Оркске (сейчас "Орскнефтеоргсинтез")", — говорится в материале.

Также эксперты сделали выводы, если удалось поразить резервуары на которых хранилось топливо Т-8В для Ту-160, это может в определенной степени "приземлить" эти машины и снизить активность их использования врагом.

Напомним, ночью 8 января нефтебазу в Энгельсе атаковали дроны. На месте вспыхнул масштабный пожар.

Незадолго в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу "Кристалл" в России. Таким образом, защитники создали серьезные логистические проблемы для стратегической авиации оккупантов, что существенно снижает ее возможности обстреливать Украину.