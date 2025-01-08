Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Поражение нефтебазы под Энгельсом — СМИ рассказали о последствиях arrow

Поражение нефтебазы под Энгельсом — СМИ рассказали о последствиях

8 января 2025 15:04
Карина Приходько - Редактор
Энгельс — последствия после взрыва на нефтебазе в России
Взрывы на нефтебазе "Кристалл" возле Энгельса. Фото: росСМИ
Карина Приходько - Редактор

В российском Энгельсе ночью 8 января прогремели мощные взрывы, в результате которых была поражена нефтебаза "Кристалл". Она является хранилищем государственного резерва.

Об этом сообщает Defense Express.

Читайте также:

Поражение нефтебазы под Энгельсом 8 января

В материалах отметили, что "Комбинат Кристалл" — это хранилище государственного резерва, на котором хранится топливо для авиабазы стратегической авиации РФ "Энгельс". В результате взрывов на базе образовался пожар, который охватил значительную часть резервуаров.

Сообщается, что этим топливом заправляли стратегические вражеские бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии. В то же время известно, если для Ту-95МС используются обычные виды авиационного топлива (Т-1, ТС, РТ), то для Ту-160 необходимо довольно специфическое повышенной плотности топливо марки Т-8В.

"Производство самого этого топлива — довольно специфический процесс, который осуществляется далеко не на каждом нефтеперерабатывающем заводе. К сожалению, найти сведения о его производстве в РФ не удалось, но во времена СССР топлива повышенной плотности производились только на нефтехимических комбинатах в Ангаре (сейчас "Ангарская нефтехимическая компания") и Оркске (сейчас "Орскнефтеоргсинтез")", — говорится в материале.

Также эксперты сделали выводы, если удалось поразить резервуары на которых хранилось топливо Т-8В для Ту-160, это может в определенной степени "приземлить" эти машины и снизить активность их использования врагом.

Напомним, ночью 8 января нефтебазу в Энгельсе атаковали дроны. На месте вспыхнул масштабный пожар.

Незадолго в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу "Кристалл" в России. Таким образом, защитники создали серьезные логистические проблемы для стратегической авиации оккупантов, что существенно снижает ее возможности обстреливать Украину.

взрыв россияне війна Россия нефтебаза

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:12 В Херсоне прогремели взрывы

15:10 Скандал в 155-й бригаде — Драпатый доложил о разрешении ситуации

15:04 Поражение нефтебазы под Энгельсом — СМИ рассказали о последствиях

14:58 Из Одессы в Египет недорого — турагенту грозит три года

14:47 В Коордштабе заявили, что из плена РФ вернули 505 пехотинцев

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:43 Работа для пенсионеров — ТОП-5 горячих вакансий января

14:38 Экс-работник ТЦК в Киеве изготавливал за взятки белые билеты

14:31 Иногда с матом — Кипер рассказал об отношениях с Трухановым

14:28 В Запорожье прогремел взрыв

14:15 Заготовка дров — можно ли рубить сухостой возле озер и прудов

15:12 В Херсоне прогремели взрывы

15:10 Скандал в 155-й бригаде — Драпатый доложил о разрешении ситуации

15:04 Поражение нефтебазы под Энгельсом — СМИ рассказали о последствиях

14:58 Из Одессы в Египет недорого — турагенту грозит три года

14:47 В Коордштабе заявили, что из плена РФ вернули 505 пехотинцев

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:43 Работа для пенсионеров — ТОП-5 горячих вакансий января

14:38 Экс-работник ТЦК в Киеве изготавливал за взятки белые билеты

14:31 Иногда с матом — Кипер рассказал об отношениях с Трухановым

14:28 В Запорожье прогремел взрыв

14:15 Заготовка дров — можно ли рубить сухостой возле озер и прудов

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья