Росія опинилась під масованою атакою дронів

Вибух в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Краснодарський край у Росії знову атакували безпілотники. Під ударом опинилися кілька міст — випустили щонайменше 85 БпЛА.

Про це повідомляють місцеві пабліки в суботу, 11 січня.

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Повідомляється, що Краснодарський край зазнав масованої атаки безпілотників. Зокрема, у Новоросійську лунали вибухи. Під удар потрапили й кілька інших російських міст.

Про нібито роботу ППО заявила і влада Анапи. Повідомлялося, що гучні вибухи пролунали близько першої години ночі. Через це в Анапі оголосили тривогу та увімкнули сирени.

Як зазначили в Міноборони РФ, сили ППО протягом минулої ночі нібито змогли знищити 85 безпілотників. Зазначається, що безпілотники літали над акваторіями Чорного й Азовського моря, а також у Воронезькій, Білгородській, Тамбівській, Курській областях та Краснодарському краю.

Повідомлення Міноборони РФ. Фото: скриншот

Наслідки атаки на РФ

Як повідомляють місцеві ЗМІ, через атаку пошкоджені два багатоквартирні будинки в місті Котовськ у Тамбовській області. Від осколків постраждали п'ятеро людей.

Вранці 11 січня в аеропортах Казані, Нижньокамська та Ульяновська ввели обмеження. Це може бути пов'язано із загрозою БПЛА.

Нагадаємо, українські військові завдали високоточного удару по штабу росіян під Донецьком. Третій армійський корпус ЗС РФ розташований в окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області.

Служба безпеки разом з Військово-морськими силами провели успішну операцію в Росії. Внаслідок атаки знищений склад зберігання боєприпасів та дронів-розвідників у Ростовській області.