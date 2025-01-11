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Россию массированно атаковали беспилотники — какие последствия

11 января 2025 08:49
Ольга Антоновская - редактор
Россия оказалась под массированной атакой дронов
Взрыв в России. Фото иллюстративное: росСМИ
Ольга Антоновская - редактор

Краснодарский край в России снова атаковали беспилотники. Под ударом оказались несколько городов — выпустили по меньшей мере 85 БпЛА.

Об этом сообщают местные паблики в субботу, 11 января.

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Сообщается, что Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. В частности, в Новороссийске раздавались взрывы. Под удар попали так же и несколько других российских городов.

О якобы работе ПВО заявили и власти Анапы. Сообщалось, что громкие взрывы прозвучали около часа ночи. Из-за этого в Анапе объявили тревогу и включили сирены.

Как отметили в Минобороны РФ, силы ПВО в течение минувшей ночи якобы смогли уничтожить 85 беспилотников. Отмечается, что беспилотники летали над акваториями Черного и Азовского моря, а также в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Курской областях и Краснодарском крае.

Отчет Минобороны РФ за 11 января
Сообщение Минобороны РФ. Фото: скриншот

Последствия атаки на РФ

Как сообщают местные СМИ, из-за атаки повреждены два многоквартирных дома в городе Котовск в Тамбовской области. От осколков пострадали пять человек.

Утром 11 января в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели ограничения. Это может быть связано с угрозой БПЛА.

Напомним, украинские военные нанесли высокоточный удар по штабу россиян под Донецком. Третий армейский корпус ВС РФ расположен в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области.

Служба безопасности вместе с Военно-морскими силами провели успешную операцию в России. В результате атаки уничтожен склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.

війна Россия атака беспилотник БпЛА

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