Вибухи у Ростовській області 10 січня — Сили оборони знищили склад боєприпасів

Пожежа у Ростовській області. Фото: скриншот з відео

Служба безпеки разом з Військово-морськими силами провели успішну операцію в Росї. Внаслідок цього знищений склад зберігання боєприпасів та дронів-розвідників у Ростовській області.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерела.

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Сьогодні вночі дрони СБУ "перевантажили" російську ППО, а потім на об'єкт поблизу села Чалтирь "прилетіла" ракета "Нептун". Росіяни до ранку скаржилися на пролітаючі дрон, вибухи та звуки, схожі на детонацію боєприпасів.

Як відомо, на ураженому складі окупанти зберігали розвідувальні дрони, які коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту.

Нагадаємо, вночі 9 січня вибухи лунали також у Ленінградській області Росії. Там виникла пожежа на території промислової зони.

Також ми писали, нещодавно під Енгельсом горіла нафтобаза.