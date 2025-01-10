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Силы обороны уничтожили склад боеприпасов в Ростовской области

10 января 2025 15:23
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в Ростовской области 10 января — Силы обороны уничтожили склад боеприпасов
Пожар в Ростовской области. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Служба безопасности вместе с Военно-морскими силами провели успешную операцию в России. Вследствие этого уничтожен склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источники.

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Взрывы в Ростовской области 10 января

Сегодня ночью дроны СБУ "перегрузили" российскую ПВО, а затем на объект вблизи села Чалтырь "прилетела" ракета "Нептун". Россияне до утра жаловались на пролетающие дроны, взрывы и звуки, похожие на детонацию боеприпасов.

Как известно, на пораженном складе оккупанты хранили разведывательные дроны, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта.

Напомним, ночью 9 января взрывы раздавались также в Ленинградской области России. Там возник пожар на территории промышленной зоны.

Также мы писали, недавно под Энгельсом горела нефтебаза.

СБУ ВМС пожар взрыв війна Россия

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