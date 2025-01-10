Сили оборони знищили штаб росіян у Світлодарську, — Генштаб

Військові ЗСУ завдають удару по росіянам. Ілюстративне фото: Генштаб

Збройні Сили України завдали високоточного удару по штабу росіян під Донецьком. Військові і у подальшому знищуватимуть загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабу ЗСУ.

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У Генштабі зазначили, що штаб російських загарбників розташовувався у місті Світлодарськ.

"10 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ в окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Місто Світлодарськ на мапі. Фото: скриншот

Також наголошується, що цього тижня Збройні Сили України завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.

"При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення. Збройні Сили України готові і у подальшому рішуче знищувати загарбників", — підсумували у Генштабі.

Повідомлення Генштабу у Facebook

Раніше ми писали, що Служба безпеки разом з Військово-морськими силами провели успішну операцію на території Росії. Внаслідок цього знищений склад зберігання боєприпасів та дронів-розвідників у Ростовській області.

Також ми повідомляли, що нещодавно під Енгельсом горіла нафтобаза.