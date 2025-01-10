Силы обороны уничтожили штаб россиян в Светлодарске, — Генштаб

Военные ВСУ наносят удар по россиянам. Иллюстративное фото: Генштаб

Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по штабу россиян под Донецком. Военные и в дальнейшем будут уничтожать захватчиков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Детали удара по оккупантам

В Генштабе отметили, что штаб российских захватчиков располагался в городе Светлодарск.

"10 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области", — говорится в сообщении.

Город Светлодарск на карте. Фото: скриншот

Также отмечается, что на этой неделе Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

"При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения. Вооруженные Силы Украины готовы и в дальнейшем решительно уничтожать захватчиков", — подытожили в Генштабе.

Сообщение Генштаба в Facebook

Ранее мы писали, что Служба безопасности вместе с Военно-морскими силами провели успешную операцию на территории России. Вследствие этого уничтожен склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.

Также мы сообщали, что недавно под Энгельсом горела нефтебаза.