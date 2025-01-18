Далекобійні удари по РФ — Генштаб розкрив деталі атаки українських дронів на ворожі нафтобази

Далекобійні ракети ATACMS. Фото: DW

У ніч проти суботи, 18 січня, Україна завдала удару по нафтобазі у Тульській області. Також Сили оборони атакували об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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У Генштабі зазначили, що підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу "8 марта" у Тульській області.

"На цьому об’єкті, зокрема, зберігалися нафтопродукти. На території підприємства зафіксовано пожежу. Відомо, що нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Наслідки атаки уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Крім того, українські ударні БпЛА влучили в радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" на тимчасово окупованій Херсонщині.

"Також ракетні війська Збройних Сил України завдали вогневого ураження по комплексу "Бук-М3" та радіолокаційній станції 9С32М зенітного ракетного комплексу С-300, що перебували на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби пошкоджень уточнюються", — підсумували у Генштабі.

Повідомлення Генштабу у Facebook

Нагадаємо, 18 січня безпілотники атакували нафтобази та промислові підприємства в Тульській області Росії. Там лунали вибухи.

Також ми писали, що ЗСУ атакували дронами нафтобазу у російському місті Енгельс.