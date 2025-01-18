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Дрони атакували Тульську та Смоленську область — відео вибухів

18 січня 2025 04:04
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Територію РФ знову атакували дрони й принаймні одне підприємство постраждало
Вибух після атаки дронів на Тульську область. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Цієї ночі відбулася атака на нафтобази та промислові підприємства у Тульській області Російської Федерації за допомогою безпілотних літальних апаратів. Місцеві мешканці публікують кадри та повідомляють про ураження підприємства. Крім того, повідомляється про атаку на Смоленську область.

Інформацію наводить опозиційна Кремлю агенція ASTRA.

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Згідно з повідомленнями російських Telegram-каналів, вибухи пролунали декілька годин тому, внаслідок чого на території підприємств спалахнула пожежа. Мешканці регіону чули щонайменше десять потужних вибухів.

Губернатор Тульської області підтвердив факт атаки та пожежі, зазначивши, що постраждалих немає. Він закликав громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Крім того, безпілотники також атакували Смоленську область. Місцевий губернатор повідомив, що внаслідок падіння збитих дронів на землі жертв і руйнувань немає.

Раніше ми повідомляли, що Сили оборони України атакували дронами нафтобазу у місті Енгельс. Пожежу не могли загасити понад чотири дні.

Також Сили оборони України уразили ще один об'єкт російських окупантів. Йдеться про нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області.

безпілотники дрони війна в Україні атака БпЛА

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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