ЗСУ уразили РЛС окупантів в Бєлгородській області

РЛС до системи С-400. Ілюстративне фото: росЗМІ

Сили оборони України у четвер, 16 січня, вдарили по військових цілях ворога у Бєлгородській області Росії. Там було уражено радіолокаційну техніку окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у п'ятницю, 17 січня.

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Вчора підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими завдали далекобійних ударів по військових цілях на території Бєлгородської області.

Йдеться про позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку ЗС РФ, внаслідок чого уражено радіолокаційну систему до ЗРК С-400.

Також, захисники відпрацювали по радіолокаційних позиціях 336 полку загарбників — підтверджено пошкодження техніки та обладнання підрозділу.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, 14 січня ЗСУ завдали наймасовішого удару по території Росії, уразивши низку об'єктів на відстані до 1100 кілометрів.

А 8 січня Сили оборони вдарили по командному пункту восьмої гвардійської загальновійськової армії Росії у Донецькій області.