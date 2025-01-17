ВСУ поразили РЛС оккупантов в Белгородской области

РЛС к системе С-400. Иллюстративное фото: росСМИ

Силы обороны Украины в четверг, 16 января, ударили по военным целям врага в Белгородской области России. Там была поражена радиолокационная техника оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в пятницу, 17 января.

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Вчера подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими нанесли дальнобойные удары по военным целям на территории Белгородской области.

Речь идет о позициях зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка ВС РФ, в результате чего поражена радиолокационная система к ЗРК С-400.

Также, защитники отработали по радиолокационным позициям 336 полка захватчиков — подтверждено повреждение техники и оборудования подразделения.

Скриншот поста Генштаба

Напомним, 14 января ВСУ нанесли самый массовый удар по территории России, поразив несколько объектов на расстоянии до 1100 километров.

А 8 января Силы обороны ударили по командному пункту восьмой гвардейской общевойсковой армии России в Донецкой области.