ВСУ поразили РЛС оккупантов в Белгородской области

ВСУ поразили радиолокационную технику оккупантов на Белгородщине
Силы обороны Украины в четверг, 16 января, ударили по военным целям врага в Белгородской области России. Там была поражена радиолокационная техника оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в пятницу, 17 января.
Удар по РФ 16 января
Вчера подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими нанесли дальнобойные удары по военным целям на территории Белгородской области.
Речь идет о позициях зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка ВС РФ, в результате чего поражена радиолокационная система к ЗРК С-400.
Также, защитники отработали по радиолокационным позициям 336 полка захватчиков — подтверждено повреждение техники и оборудования подразделения.
Напомним, 14 января ВСУ нанесли самый массовый удар по территории России, поразив несколько объектов на расстоянии до 1100 километров.
А 8 января Силы обороны ударили по командному пункту восьмой гвардейской общевойсковой армии России в Донецкой области.
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