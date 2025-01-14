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Генштаб заявив про наймасовіший удар по об'єктах РФ

14 січня 2025 15:25
Євгенія Брюховецька - редактор
ЗСУ завдали наймасовішого удару по об'єктах у РФ — деталі
Пожежа після атаки. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Збройні сили України в ніч проти вівторка, 14 січня, завдали наймасовішого удару по території Росії. Захисники уразили низку об'єктів на відстані до 1100 кілометрів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

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"В ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Під удар потрапили цілі РФ у Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан. ЗСУ повторно атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області, де нещодавно загасили пожежу, яка тривала п'ять дней.

Також уражено Брянський хімічний завод в місті Сєльцо, який є стратегічним об’єктом ВПК ворога. Там виготовляють боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет "Х-59". Під час влучання на території протягом кількох годин тривала вторинна детонація.

Крім того, Сили оборони знищили два зенітних ракетних комплекси — "Тор" та "Бук". А ГУР та СБУ уразили Саратовський нафтопереробний завод та завод "Казаньоргсинтез".

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, 8 січня ЗСУ уразили нафтобазу "Кристал" в Енгельсі, яка є сховищем державного резерву РФ.

Також цієї ночі повідомлялося про вибухи в низці російських областей: в Тульській, Саратовській та Казані. Зокрема, в Енгельсі атаковано стратегічну авіацію ворога.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія безпілотник Сили оборони України

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