ЗСУ атакували стратегічну авіацію РФ на аеродромі Енгельс-2

Зарево від вибуху. Фото: скриншот відео

Вночі, 14 січня, оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпеки та оборони України у співпраці з іншими складовими Сил оборони завдали повторного удару по військовому аеродрому "Енгельс-2" в Росії. Відомо, що росіяни зберігали на аеродромі.

Про це повідомила пресслужба 14-го Окремого полку БпАК.

Читайте також:

Вибухи на аеродромі "Енгельс-2"

На цьому об’єкті були розташовані стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які є частиною 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії РФ.

Унаслідок атаки зайнялися цистерни з рідкісним авіаційним паливом на території нафтобази "Кристалл". Це паливо використовується для бомбардувальників Ту-160, які Росія застосовує для ракетних ударів по українських цивільних об'єктах.

Операція, яка тривала декілька днів, мала на меті зменшити бойові можливості стратегічної авіації ворога.

"Робимо все можливе, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки-но загасили полум’я після попереднього удару, не лишились без роботи в умовах все більш тяжкої економічної ситуації на Росії", — прокоментували бійці.

Нагадаємо, в "Енгельсі" пожежа на нафтобазі тривала кілька днів. Пожежа була такої сили, що її було неможливо загасити.

А сьогодні, 14 січня, у Москві знайшли вбитим контррозвідника ФСБ Володимира Фещенка.

Також нещодавно в Ростовській області дрони СБУ знищили склад з боєприпасами.