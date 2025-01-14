ВСУ атаковали стратегическую авиацию РФ на аэродроме Энгельс-2

Зарево от взрыва. Фото: скриншот видео

Ночью, 14 января, операторы 14-го отдельного полка БПАК Сил безопасности и обороны Украины в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны нанесли повторный удар по военному аэродрому "Энгельс-2" в России. Известно, что россияне хранили на аэродроме.

Об этом сообщила пресс-служба 14-го Отдельного полка БпАК.

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На этом объекте были расположены стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые являются частью 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии РФ.

В результате атаки загорелись цистерны с редким авиационным топливом на территории нефтебазы "Кристалл". Это топливо используется для бомбардировщиков Ту-160, которые Россия применяет для ракетных ударов по украинским гражданским объектам.

Операция, которая длилась несколько дней, имела целью уменьшить боевые возможности стратегической авиации врага.

"Делаем все возможное, чтобы пожарные бригады Энгельса, которые только потушили пламя’я после предыдущего удара, не остались без работы в условиях все более тяжелой экономической ситуации на России", — прокомментировали бойцы.

Напомним, в "Энгельсе" пожар на нефтебазе продолжался несколько дней. Пожар был такой силы, что его было невозможно потушить.

А сегодня, 14 января, в Москве нашли убитым контрразведчика ФСБ Владимира Фещенко.

Также недавно в Ростовской области дроны СБУ уничтожили склад с боеприпасами.