ВСУ нанесли самый массовый удар по объектам в РФ — детали

Пожар после атаки. Фото: скриншот с видео

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 14 января, нанесли самый массовый удар по территории России. Защитники поразили ряд объектов на расстоянии до 1100 километров.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.

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Атака на РФ 14 января

"В ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Под удар попали цели РФ в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан. ВСУ повторно атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, где недавно потушили пожар, который длился пять дней.

Также поражен Брянский химический завод в городе Сельцо, который является стратегическим объектом ВПК врага. Там изготавливают боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет "Х-59". Во время попадания на территории в течение нескольких часов продолжалась вторичная детонация.

Кроме того, Силы обороны уничтожили два зенитных ракетных комплекса — "Тор" и "Бук". А ГУР и СБУ поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод "Казаньоргсинтез".

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, 8 января ВСУ поразили нефтебазу "Кристалл" в Энгельсе, которая является хранилищем государственного резерва РФ.

Также этой ночью сообщалось о взрывах в ряде российских областей: в Тульской, Саратовской и Казани. В частности, в Энгельсе атакована стратегическая авиация врага.